Старый Луцк и Харьковские Соколы одержали победы в Суперлиге
В чемпионате Украины по баскетболу состоялись два матча
около 11 часов назад
Фото: ФБР
В Суперлиге GGBET состоялись два матча регулярного чемпионата по баскетболу.
Старый Луцк одолел Черкасские Мавпы. Во втором матче игрового дня Харьковские Соколы в овертайме обыграли Прикарпатье-Говерлу.
Старый Луцк — Черкасские Мавпы 86:74 (25:15, 22:17, 21:21, 18:21)
Прикарпатье-Говерла — Харьковские Соколы 77:82 ОТ (12:18, 15:23, 17:12, 22:13, 11:16)
Харьковские Соколы обыграли Старый Луцк, Прикарпатье-Говерла уступила Черкасским Мавпам.