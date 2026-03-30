Владимир Кириченко

Максим Кличко, украинский баскетболист и сын экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Виталия Кличко, дебютировал за Монако.

Сначала Кличко оформил дабл-дабл в матче молодежного чемпионата Франции в проигранном матче с двумя овертаймами его Монако против Ле-Мана 117:119.

Кличко за 30 минут набрал 25 очков (11/16 двухочковые, 3/4 штрафные), собрал 14 подборов, сделал 3 передачи, 1 перехват при 4 фолах и 2 потерях.

А позднее в этот же день Кличко дебютировал за основную команду Монако. Он сыграл 4 минуты, очков не набрал (0/1 двухочковые), собрал 2 подбора, а его команда выиграла у Ле-Мана 99:85.

Кличко дебютировал за сборную Украины по баскетболу в феврале 2025 года.

Накануне Святослав Михайлюк провел результативный матч с Финиксом, выйдя со скамейки запасных.