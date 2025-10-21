Денис Седашов

Мэр Киева и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко в интервью «Утро в большом городе» рассказал, почему его младший сын Максим выбрал баскетбол, а не бокс.

Когда твой рост — 2 метра 18 сантиметров, сам Бог подсказывает, какой спорт выбрать. Держу кулаки за его успехи. Виталий Кличко

Старший сын, 25-летний Егор, недавно завершил обучение в Лондонской школе экономики, где получил диплом и продолжил образование по специальности «бизнес-менеджмент».

Максим Кличко: «Бокс никогда не любил».