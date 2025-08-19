Олег Гончар

Форвард сборной Украины по баскетболу Иван Ткаченко в интервью пресс-службе ФБУ прокомментировал победу над Швейцарией в пре-квалификации чемпионата мира-2027 и поделился ожиданиями от решающего матча против Словакии, который состоится 20 августа.

Ткаченко заявил, что после неудачной игры в Фрибуре команда стремилась реабилитироваться. В Риге украинцы действовали агрессивно в защите, боролись за подборы и были сфокусированы в нападении, хотя и допускали ошибки.

Что касается Словакии, форвард признал, что в первом матче Украина позволила соперникам почувствовать бросок, в частности Матее Павелце, но в итоге справилась благодаря физической игре и преимуществу на щитах. Ткаченко подчеркнул, что команда восстанавливается и готова к решающему поединку.

«Что касается настроя, то лично я играл бы за сборную еще бы и месяц, и два. Мне нравится быть в национальной команде — это совершенно другие эмоции каждый раз. Поэтому всем предлагаю приезжать». Иван Ткаченко

Для первого места Украине достаточно любой победы над Словакией или поражения с разницей до 12 очков. Поражение в 13–22 очка отдаст первое место Словакии, а 24 очка и более оставят Украину на третьем месте, завершив борьбу за выход на чемпионат мира.