Украина U-18 разгромила Люксембург на чемпионате Европы в Дивизионе В
Наиболее результативной в составе Украины стала Дарья Ищук — 15 очков
Фото: ФБУ
Юниорская женская сборная Украины по баскетболу одержала победу над Люксембургом в матче за 13-16 места чемпионата Европы U-18 (Дивизион В).
Самой результативной в составе Украины стала Дарья Ищук (15 очков). Мария Гулямова оформила дабл-дабл — 13 очков, 12 подборов и 5 передач.
Чемпионат Европы U-18. Дивизион В
Украина — Люксембург 70:42 (23:12, 17:11, 18:14, 12:5)
В матче за итоговое 13-14 место команда Марии Дубас сыграет против победителя пары Швейцария — Ирландия.
Женская сборная Украины U-18 разгромно уступила Португалии на чемпионате Европы.