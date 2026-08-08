Павел Василенко

Хорхе Месси, отец легендарного аргентинского форварда Лионеля Месси, умер прошлой ночью в возрасте 68 лет. По информации аргентинских СМИ, он скончался в больнице Росарио после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

Отец Лионеля в течение нескольких лет имел серьезные проблемы со здоровьем. Во время чемпионата мира 2026 года сам футболист признавался, что Хорхе находится в тяжелом состоянии.

Хорхе Месси сыграл огромную роль в становлении карьеры сына. Именно он помогал оплачивать дорогостоящее лечение, которое Лионель проходил в детстве из-за проблем с ростом. Впоследствии Хорхе стал менеджером сына и сопровождал его на протяжении всей профессиональной карьеры.

На ЧМ-2026 Лионель не скрывал эмоций после своего первого гола на турнире. После хет-трика журналисты спросили аргентинца о его слезах.

«Причина совершенно не связана со спортом, я пережил несколько трудных, запутанных дней. Я благодарен всей делегации за то, что они были рядом со мной», – сказал Месси.

Хорхе получил образование химика-технолога и работал на заводе «Асиндар», где впоследствии стал менеджером. В молодости он также играл в футбол за юношеские команды Ньюэллс Олд Бойз, но был вынужден отложить спортивные мечты из-за военной службы.