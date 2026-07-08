Денис Седашов

Женская сборная Украины U-20 по баскетболу обыграла национальную команду Азербайджана на втором этапе молодежного чемпионата Европы-2026 в Дивизионе В со счетом 79:58.

Подопечные Анны Шлыковой выиграли первую четверть с преимуществом в четыре очка, а на большой перерыв ушли при счете +10. Во второй половине встречи украинская сборная удержала преимущество и зафиксировала победу с разницей в 21 балл.

Наиболее результативными в составе сине-желтых стали Серафима Тихая (17 очков) и Полина Тупало (15 очков).

Следующий поединок сборная Украины проведет завтра, 9 июля, против Румынии. Начало матча — в 15:15.

Сборная Украины с 99 очками обыграла Данию и гарантировала себе второе место в первом раунде отбора на ЧМ.