Денис Седашов

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о восстановлении в правах России на фоне недавнего решения МОК о снятии санкций.

В соответствии с принятым решением, российские национальные сборные появятся в мировом рейтинге. Ожидается, что возвращение команд страны-агрессора на международную арену состоится в 2027 году. Россияне смогут выступить на Кубке мира и в розыгрыше Лиги наций.

Решение об использовании национального флага, гимна и другой символики объявят позже.

МОК восстановил членство Олимпийского комитета России.