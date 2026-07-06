Действующий чемпион украинской баскетбольной Суперлиги, БК Днепр, официально объявил об отказе от участия в розыгрыше Кубка Европы ФИБА сезона-2026/27.

Как победитель национального первенства днепровский клуб получил прямую путёвку в групповой раунд еврокубка без прохождения квалификации. Однако из-за изменения формата турнира и сложной логистики в условиях войны руководство клуба приняло решение сделать паузу в выступлениях на международной арене.

На сегодняшний день, БК Днепр принял сложное, но оправданное для себя решение сделать паузу в участии в Кубке Европы ФИБА. Несмотря на все трудности, связанные с войной, в течение последних трех сезонов наша команда участвовала в турнире. За это время мы доказали, что баскетбол в Украине живет и продолжает развиваться. В этом сезоне, как чемпион Украины, БК Днепр получил право напрямую выступать в групповом этапе Кубка Европы ФИБА без прохождения квалификации. В то же время в этом сезоне организаторы изменили формат турнира. Теперь в группах не четыре, а шесть команд. Это означает больше матчей и больше выездов.

В прошлом сезоне, по договоренности с ФИБА, мы имели возможность проводить выездной и «домашний» матчи с одним соперником на его площадке. Такой формат позволял за четыре недели завершить групповой этап, получить бесценный международный опыт и вернуться в Украину для участия в чемпионате. В этом же сезоне количество матчей возросло, а времени, чтобы полноценно совместить выступления в еврокубке и чемпионате Украины, уже недостаточно. Именно поэтому мы были вынуждены принять это непростое, но вынужденное решение.

Мы общались с Федерацией баскетбола Украины и совместно искали возможные варианты решения ситуации. Если в прошлом сезоне нам удалось найти компромисс и реализовать его, то в этот раз, несмотря на желание всех сторон, сделать это практически невозможно. Команда была бы вынуждена почти два месяца жить в автобусах и поездах, но такие изнурительные условия не принесли бы пользы ни игрокам, ни результату.

Баскетбол имеет свою специфику. В отличие от футбола, мы не имеем возможности базироваться на западе Украины, быстро выезжать на матчи в Польшу и сразу возвращаться для участия в чемпионате Украины. Надеюсь, уже в следующем сезоне ситуация изменится, и команда, которая станет чемпионом Украины, сможет без лишних трудностей представлять нашу страну в Кубке Европы ФИБА. Для этого нам всем нужно и дальше поддерживать наших воинов в борьбе с врагом. Слава ВСУ! Вместе к победе!