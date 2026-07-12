Денис Седашов

Женская молодежная сборная Украины U-20 завершила выступления на чемпионате Европы в Дивизионе В, который проходил в болгарском Самокове. В заключительном матче подопечные Анны Шлыковой победили национальную команду Боснии и Герцеговины.

Наиболее результативными в составе сборной Украины стали Элина Синякова (18 очков + 9 подборов) и Дарья Ищук (17 очков + 8 подборов).

Чемпионат Европы U-20. Женщины. Дивизион В

Украина — Босния и Герцеговина 102:65 (35:21, 32:28, 17:7, 18:9)

Начав турнир с двух поражений, украинская команда впоследствии выиграла пять матчей подряд и заняла итоговое 9-е место на первенстве.

Женская сборная Украины U-20 обыграла Румынию на молодежном ЧЕ по баскетболу.