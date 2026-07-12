Украина U-20 заняла девятое место в Дивизионе B на чемпионате Европы.
Самой результативной в составе сине-желтых стала Элина Синякова — 18 очков
около 2 часов назадПодписаться в
Женская молодежная сборная Украины U-20 завершила выступления на чемпионате Европы в Дивизионе В, который проходил в болгарском Самокове. В заключительном матче подопечные Анны Шлыковой победили национальную команду Боснии и Герцеговины.
Наиболее результативными в составе сборной Украины стали Элина Синякова (18 очков + 9 подборов) и Дарья Ищук (17 очков + 8 подборов).
Чемпионат Европы U-20. Женщины. Дивизион В
Украина — Босния и Герцеговина 102:65 (35:21, 32:28, 17:7, 18:9)
Начав турнир с двух поражений, украинская команда впоследствии выиграла пять матчей подряд и заняла итоговое 9-е место на первенстве.
Женская сборная Украины U-20 обыграла Румынию на молодежном ЧЕ по баскетболу.