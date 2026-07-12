Украинские гимнастки завоевали бронзу на этапе Кубка мира в Милане.
Золотые награды выиграла сборная Китая
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: фотография Светланы Антиповой
Национальная сборная Украины в групповых упражнениях завоевала бронзовую медаль на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который завершился в итальянском Милане.
Украинская команда в составе Полины Городничей, Дианы Баевой, Таисии Редьки, Валерии Переметы и Александры Ющак поднялась на пьедестал по результатам выступления с тремя обручами и двумя парами булав. За свою программу украинкам судьи поставили 26,950 балла.
Золотые награды в этом виде завоевала сборная Китая (28,100), а серебро досталось национальной команде Германии (27,300).
Онофрийчук завоевала четыре медали на турнире в Румынии.