Денис Седашов

Украинская гребчиха Людмила Лузан завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в канадском Монреале. Украинка стала первой в соревнованиях каноэ-одиночек на олимпийской дистанции 200 метров.

В финальном заезде Лузан финишировала с результатом 44.68 секунды, опередив ближайшую соперницу, канадку Софию Дженсен, на 0.47 секунды.

В текущем сезоне украинская спортсменка уже выигрывала этапы Кубка мира в Сегеде и Бранденбурге, а также чемпионат Европы в Монтемор-у-Велью.

Лузан и Рыбачок завоевали золото чемпионата Европы в каноэ-двойке на 500-метровке.