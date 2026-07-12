Лузан завоевала золото на этапе Кубка мира в Монреале
Украинка опередила ближайшую преследовательницу на 0.47 секунды
около 2 часов назадПодписаться в
Украинская гребчиха Людмила Лузан завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в канадском Монреале. Украинка стала первой в соревнованиях каноэ-одиночек на олимпийской дистанции 200 метров.
В финальном заезде Лузан финишировала с результатом 44.68 секунды, опередив ближайшую соперницу, канадку Софию Дженсен, на 0.47 секунды.
В текущем сезоне украинская спортсменка уже выигрывала этапы Кубка мира в Сегеде и Бранденбурге, а также чемпионат Европы в Монтемор-у-Велью.
Лузан и Рыбачок завоевали золото чемпионата Европы в каноэ-двойке на 500-метровке.