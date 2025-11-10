Владимир Кириченко

Вчера, 9 ноября, не стало члена Баскетбольного зала славы, бывшего игрока и тренера Ленни Уилкенса.

Ему было 88 лет. Об этом сообщает ESPN.

За 15-летнюю карьеру игрока Уилкенс 9 раз попадал на Матч всех звезд и дважды возглавлял лигу по числу ассистов. Ленни был играющим тренером в течение четырех сезонов, три из которых в Сиэтле и один в Портленде, после чего полностью перешел на тренерскую работу.

Уилкенс привел Суперсоникс к титулу чемпиона НБА 1979 года и был признан тренером года 1994 года.

Ленни выиграл 1332 матча – третий результат за всю историю – как тренер Сиэтла, Портленда, Кливленда, Атланты, Торонто и Нью-Йорка, прежде чем уйти на пенсию в 2005 году. Он провел 2487 матчей как тренер, что является наибольшим показателем в истории НБА. Он также выиграл олимпийскую золотую медаль как тренер команды США 1996 года.

Он был введен в Баскетбольный зал славы и как игрок, и как тренер.

