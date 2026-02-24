В Днепре доигрывают матчи Суперлиги, приостановленные в начале февраля
Виной тому стали продолжительные воздушные тревоги
около 1 часа назад
Фото: ФБУ
Во время международной паузы на матчи национальных сборных в украинской Суперлиге состоятся доигрывания двух матчей регулярного чемпионата. Обе встречи начались в Днепре еще 1 февраля, но были приостановлены из-за длительной воздушной тревоги.
Расписание матчей 28 февраля:
13:30 — Запорожье — Черкасские Мавпы — Игра была остановлена в четвертой четверти за 8:57 до конца. На момент паузы счет — 67:58 в пользу черкасской команды.
15:00 — Днепр — Харьковские Соколы — Поединок приостановили за 7:47 до завершения второй четверти. Текущий счет — 35:11 в пользу Днепра.
