Денис Седашов

Киевский Киев-Баскет официально объявил о назначении Валерия Плеханова на должность главного тренера. Сообщает пресс-служба команды.

Предыдущим местом работы Плеханова были Харьковские Соколы. В сезоне 2025/26 под его руководством харьковский клуб занял второе место в регулярном чемпионате Высшей лиги, но завершил плей-офф на четвертой позиции.

Примечательно, что в полуфинале сезона Соколы Плеханова уступили именно Киев-Баскету (1-2), а в серии за бронзовые награды проиграли БК Ривне (1-2).

