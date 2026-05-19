Валерий Плеханов стал главным тренером Киев-Баскета
Экс-тренер Харьковских Соколов официально возглавил киевскую команду
около 3 часов назад
Киевский Киев-Баскет официально объявил о назначении Валерия Плеханова на должность главного тренера. Сообщает пресс-служба команды.
Предыдущим местом работы Плеханова были Харьковские Соколы. В сезоне 2025/26 под его руководством харьковский клуб занял второе место в регулярном чемпионате Высшей лиги, но завершил плей-офф на четвертой позиции.
Примечательно, что в полуфинале сезона Соколы Плеханова уступили именно Киев-Баскету (1-2), а в серии за бронзовые награды проиграли БК Ривне (1-2).
