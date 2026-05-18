Андеркард боя Усик — Верховен. Кто выйдет на ринг перед главным поединком в Египте
Бои состоятся 23 мая
около 1 часа назад
Организаторы масштабного боксерского вечера в Египте, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и нидерландцем Рико Верховеном, объявили андеркард боксерского шоу.
Всего в рамках грандиозного турнира в Гизе запланировано 10 противостояний с участием известных мировых проспектов и топ-бойцов.
Кроме Усика, на египетский ринг выйдет еще один представитель Украины — непобежденный полутяжеловес Даниэль Лапин (13-0, 5 КО), который проведет бой против француза Бенджамина Мендеса Тани.
Полный файт-кард вечера бокса в Египте:
Гамза Шираз (Великобритания) — Алем Бегич (Германия)
Джек Каттералл (Великобритания) — Шахрам Гиясов (Узбекистан)
Фрэнк Санчес (Куба) — Ричард Торрез-младший (США)
Мизуки Хирута (Япония) — Маї Солиман (Австралия)
Басем Мамдух (Египет) — Джамар Телли (США)
Султан Альмохаммед (Саудовская Аравия) — Диди Импракс (Индонезия)
Махмуд Мубарак (Египет) — Али Серункуга (Уганда)
Омар Хикал (Египет) — Майкл Калвалья (Кения)
Бой состоится уже в ближайшую субботу, 23 мая, в городе Гиза на фоне знаменитых пирамид. В Украине прямая трансляция этого события будет доступна на платформе «Киевстар ТВ».
