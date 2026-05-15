Дмитрий Забирченко стал новым главным тренером Харьковских Соколов
Соглашение с новым руководителем рассчитано на два сезона
около 1 часа назад
Баскетбольный клуб Харьковские Соколы официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 41-летний украинский специалист Дмитрий Забирченко, который подписал с харьковчанами контракт на два года. На этой должности он заменил Валерия Плеханова. Сообщает ФБУ.
Новый руководитель уже прокомментировал свое назначение:
Соколы — это амбициозный проект не на один год. Клуб ставит перед собой серьезные задачи на будущее, поэтому это предложение сразу же заинтересовало. В команде уже есть некоторые игроки, которые полностью соответствуют моим требованиям. Это фундамент. И уже с сегодняшнего дня я в полной мере вовлечен в процесс усиления, чтобы сформировать надлежащий состав, который сможет достигать поставленных руководством целей. Благодарен за проявленный ко мне интерес. Уверен, что мои амбиции совпадают с амбициями клуба.
В прошлом сезоне Харьковские Соколы заняли второе место в регулярном чемпионате Суперлиги GGBET, но остались без наград, проиграв Киев-Баскету в полуфинале и Ровно в бронзовой серии.
