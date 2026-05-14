Денис Седашов

Мужская сборная Украины по баскетболу 19 июня начнет подготовку к матчам первого этапа квалификации чемпионата мира 2027 года. Команда под руководством Айнарса Багатскиса проведет тренировочный сбор и серию игр.

На этапе подготовки запланированы два контрольных поединка: 25 июня против Анголы и 28 июня против Литвы в Шяуляе.

Официальные отборочные матчи состоятся в начале июля. 2 июля украинцы сыграют номинально домашний матч против Грузии, а 5 июля проведут выездную встречу с Данией.

План подготовки национальной сборной Украины:

19.06 - 25.06 — тренировки

25.06 — контрольный матч против Анголы (Рига, Латвия)

26.06 - 27.06 — тренировки

28.06 — контрольный матч против Литвы (Шяуляй, Литва)

29.06 - 01.07 — тренировки

02.07 — матч против Грузии

03.07 — выезд в Данию; вечерняя тренировка

04.07 — тренировка

05.07 — матч против Дании

