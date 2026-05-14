Сборная Украины по баскетболу начинает подготовку к отбору на ЧМ-2027: расписание матчей
Квалификационные матчи состоятся в начале июля
около 3 часов назад
Мужская сборная Украины по баскетболу 19 июня начнет подготовку к матчам первого этапа квалификации чемпионата мира 2027 года. Команда под руководством Айнарса Багатскиса проведет тренировочный сбор и серию игр.
На этапе подготовки запланированы два контрольных поединка: 25 июня против Анголы и 28 июня против Литвы в Шяуляе.
Официальные отборочные матчи состоятся в начале июля. 2 июля украинцы сыграют номинально домашний матч против Грузии, а 5 июля проведут выездную встречу с Данией.
План подготовки национальной сборной Украины:
19.06 - 25.06 — тренировки
25.06 — контрольный матч против Анголы (Рига, Латвия)
26.06 - 27.06 — тренировки
28.06 — контрольный матч против Литвы (Шяуляй, Литва)
29.06 - 01.07 — тренировки
02.07 — матч против Грузии
03.07 — выезд в Данию; вечерняя тренировка
04.07 — тренировка
05.07 — матч против Дании
