Денис Седашов

Капитан женской сборной Украины Алина Ягупова прекратила сотрудничество с испанской Валенсией, разорвав контракт по обоюдному согласию. Соглашение баскетболистки было действительным до окончания текущего сезона. Сообщает ondacero.es.

Ягупова присоединилась к Валенсии в январе 2024 года. Вместе с клубом украинка завоевала два чемпионских титула Испании (2024 и 2025 годы), выиграла Кубок Испании и Суперкубок (оба — 2024 года), а также помогла Валенсии впервые пробиться в полуфинал женской Евролиги.

За время выступлений в составе испанской команды Алина Ягупова сыграла 86 матчей во всех турнирах. Ее средние показатели составляли 10,7 очка, 3 передачи и 1,5 перехвата за игру.

Финикс прервал победную серию Лейкерс, Юта победила Хьюстон, Даллас обыграл Денвер.