Шульга – в ростере фарм-клуба Бостона на G-лигу
Летом украинец подписал двусторонний контракт с Селтикс
около 2 часов назад
Максим Шульга / Фото - Facebook
Украинский атакующий защитник Максим Шульга попал в ростер Мен Селтикс на G-лигу. Об этом сообщает журналистка Ноа Далзелл.
Эта команда – фарм-клуб Бостона. Летом украинец подписал двусторонний контракт с Селтикс.
Напомним, 23-летний баскетболист, который последние два года играл за университетскую команду VCU, был задрафтован Бостоном под 57-м общим номером.
Ранее Шульга дебютировал за Бостон в предсезонных матчах.