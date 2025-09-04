Ротань отправил шестерых футболистов Полесья в дубль
Матич, Майсурадзе, Битон, Мустафаев, Макуана, Эрнандес поддерживают форму с резервной командой
около 3 часов назад
Шесть игроков житомирского Полесья не входят в планы главного тренера Руслана Ротаня и сейчас тренируются с резервным составом команды, об этом сообщил InsideUPL. На игровое время в новом сезоне они не могут рассчитывать:
- центральный защитник Матей Матич (Хорватия)
- правый защитник Гиорги Майсурадзе (Грузия)
- полузащитник Офек Битон (Израиль)
- полузащитник Эмиль Мустафаев (Азербайджан)
- нападающий Луифер Эрнандес (Венесуэла)
- левый вингер Бени Макуана (Конго)
Ни один из этих футболистов так и не дебютировал за первую команду Полесья и не имеет шансов пробиться в основу в сезоне 2025/26. Существует вероятность, что они останутся в составе клуба, однако их участие в официальных матчах маловероятно.
Текущий сезон для команды складывается неудачно, так как в десяти встречах подопечные Ротаня проиграли семь раз, завершили выступление в Лиге конференций и занимают лишь десятое место в таблице чемпионата.
Ранее известный скаут назвал главную задачу Полесья после вылета из Лиги конференций.
Поделиться