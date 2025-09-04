Шесть игроков житомирского Полесья не входят в планы главного тренера Руслана Ротаня и сейчас тренируются с резервным составом команды, об этом сообщил InsideUPL. На игровое время в новом сезоне они не могут рассчитывать:

центральный защитник Матей Матич (Хорватия)

(Хорватия) правый защитник Гиорги Майсурадзе (Грузия)

(Грузия) полузащитник Офек Битон (Израиль)

(Израиль) полузащитник Эмиль Мустафаев (Азербайджан)

(Азербайджан) нападающий Луифер Эрнандес (Венесуэла)

(Венесуэла) левый вингер Бени Макуана (Конго)

Ни один из этих футболистов так и не дебютировал за первую команду Полесья и не имеет шансов пробиться в основу в сезоне 2025/26. Существует вероятность, что они останутся в составе клуба, однако их участие в официальных матчах маловероятно.

Текущий сезон для команды складывается неудачно, так как в десяти встречах подопечные Ротаня проиграли семь раз, завершили выступление в Лиге конференций и занимают лишь десятое место в таблице чемпионата.

