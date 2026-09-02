Рейтинг FIBA. Украина улучшила позицию после двух августовских побед
Сине-желтые поднялись на одну ступеньку
Фото: FIBA
Международная федерация баскетбола (FIBA) обнародовала обновленный мировой рейтинг мужских сборных по состоянию на 1 сентября 2026 года.
Сборная Украины поднялась на одну позицию и занимает 37-е место с показателем 410,6 балла.
Лидером мирового рейтинга остается сборная США.
Топ-10 рейтинга FIBA:
1 США — 952,3
2 Германия — 877,4
3 Франция — 870,9 (+1)
4 Сербия — 870,6 (-1)
5 Канада — 863,0
6 Испания — 822,1
7 Австралия — 822,0
8 Аргентина — 809,2
9 Турция — 808,1 (+2)
10 Литва — 801,3
...
37 Украина — 410,6 (+1)
В августе украинская команда одержала две победы в двух официальных матчах — против Греции (82:76) и Черногории (98:89).
FIBA ослабила санкции против россиян и белорусов.