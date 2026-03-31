Денис Седашов

Женская сборная Украины по баскетболу сыграет в группе М второго этапа квалификации чемпионата Европы 2027 года. Соперниками команды Евгения Мурзина стали сборные Франции, Великобритании и Люксембурга.

Украина попала во второй раунд как лучшая команда среди тех, что заняли третьи места на первом этапе. Для выхода на Евробаскет-2027 необходимо занять первое или второе место в группе. Матчи состоятся в два окна: в ноябре 2026 года и феврале 2027 года.

Путевки на турнир уже имеют хозяйки соревнований — Финляндия, Литва, Швеция, а также действующий чемпион мира Бельгия.

