Женская сборная Украины узнала соперников во втором раунде отбора на Евробаскет-2027
Сине-жёлтые встретятся с Францией, Великобританией и Люксембургом
около 1 часа назад
Женская сборная Украины по баскетболу сыграет в группе М второго этапа квалификации чемпионата Европы 2027 года. Соперниками команды Евгения Мурзина стали сборные Франции, Великобритании и Люксембурга.
Украина попала во второй раунд как лучшая команда среди тех, что заняли третьи места на первом этапе. Для выхода на Евробаскет-2027 необходимо занять первое или второе место в группе. Матчи состоятся в два окна: в ноябре 2026 года и феврале 2027 года.
Путевки на турнир уже имеют хозяйки соревнований — Финляндия, Литва, Швеция, а также действующий чемпион мира Бельгия.
