Товарищеский матч. Украина – Албания. Видеотрансляция
Обе сборные не смогли выйти в финал плей-офф отбора на ЧМ-2026
около 2 часов назад
Сегодня, 31 марта, сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против Албании.
Поединок состоится в Валенсии на стадионе Сьютат де Валенсия. Начало – в 21.45 по Киеву.
Главным арбитром встречи будет испанец Хуан Мартинес Мунуера.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO.
Последние две игры между сборными Украины и Албании прошли осенью 2024 года в рамках Лиги наций. Команды обменялись победами с одинаковым счетом 2:1.
Напомним, обе команды не смогли выйти в финал плей-офф отбора на ЧМ-2026. Украина уступила Швеции (1:3), Албания проиграла Польше (1:2).
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров планирует остаться в сборной Украины несмотря на невыход на ЧМ-2026.
