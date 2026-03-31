Сегодня, 31 марта, сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против Албании.

Поединок состоится в Валенсии на стадионе Сьютат де Валенсия. Начало – в 21.45 по Киеву.

Главным арбитром встречи будет испанец Хуан Мартинес Мунуера.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO.

Последние две игры между сборными Украины и Албании прошли осенью 2024 года в рамках Лиги наций. Команды обменялись победами с одинаковым счетом 2:1.

Напомним, обе команды не смогли выйти в финал плей-офф отбора на ЧМ-2026. Украина уступила Швеции (1:3), Албания проиграла Польше (1:2).

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров планирует остаться в сборной Украины несмотря на невыход на ЧМ-2026.