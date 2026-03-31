Юта Михайлюка продолжила свою безвыигрышную серию, Шульга снова сыграл за Бостон
41 очко Вембаньями помогло Сан-Антонио победить Чикаго
около 3 часов назад
31 марта в рамках регулярного чемпионата НБА состоялось восемь матчей.
Атланта победила Бостон (112:102), несмотря на 29 очков, 10 подборов и 9 передач форварда Джейлена Брауна.
Сан-Антонио обыграл Чикаго (129:114), центровой Сперс Виктор Вембаньяма отметился 41 очком и 16 подборами.
НБА. Регулярный чемпионат
Майами – Филадельфия 119:109 (38:34, 20:27, 33:26, 28:22)
Атланта – Бостон 112:102 (29:30, 25:24, 36:22, 22:26)
Сан-Антонио – Чикаго 129:114 (29:28, 35:19, 38:35, 27:32)
Мемфис – Финикс 105:131 (31:34, 30:31, 28:26, 16:40)
Даллас – Миннесота 94:124 (23:35, 23:21, 25:38, 23:30)
Юта – Кливленд 113:122 (29:31, 24:32, 36:31, 24:28)
Оклахома-Сити – Детройт 114:110 OT (31:24, 22:19, 26:31, 22:27, 13:9)
Лейкерс – Вашингтон 120:101 (25:26, 40:18, 26:33, 29:24)
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
