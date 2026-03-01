Александра Меркушина обладательница серебряной медали юниорского чемпионата мира по биатлону
Это уже третья награда для сборной Украины на этих соревнованиях
около 13 часов назад
Украинская биатлонистка Александра Меркшина стала вице-чемпионкой мира среди юниорок, завоевав серебряную награду в индивидуальной гонке.
Меркшина допустила лишь одну ошибку на четырех огневых рубежах. В итоге украинка уступила лишь представительнице Франции Темис Фонтейн, которая прошла дистанцию быстрее.
Результаты индивидуальной гонки
1. Темис Фонтейн (0+0+0+0) 44:42,9
2. Александра Меркшина (1+0+0+0) +19,5
3. Инка Хямяляйнен (0+0+0+2) +49,6
...
15. Татьяна Тарасюк (0+1+0+0) +3:47,7
22. Валерия Шейгас (0+0+1+1) +5:26,7
26. Ксения Приходько (1+1+0+0) +5:49,8
Это уже третья медаль в коллекции сборной Украины на текущем мировом форуме.
Подручный: «Я уже не настолько молодой – каждое тренировка мне дается уже намного тяжелее».