Олег Шумейко

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный высказался о своем будущем. Чемпиона мира цитирует biathlon.com.ua.

Ваши четвертые Олимпийские игры. Вы в трех гонках попали в двадцатку лучших. Чувствуете ли вы, что не все сказали на лыжне, что этот путь нужно продолжать – следующие чемпионаты, следующие турниры?

Трудно говорить о будущем сейчас. Нужно доработать сезон и потом думать о будущем. Конечно, хотелось бы побороться и за более высокие позиции, но биатлон очень конкурентен сейчас. Очень много сильных соперников и трудно постоянно навязывать борьбу им. Я делаю все от себя возможное. Отдаюсь полностью сейчас биатлону. Где-то, возможно, чего-то не хватает, где-то, возможно, не дорабатываю. Но стараюсь по максимуму делать все возможное. И вижу результат такой, какой он есть. Конечно, всегда хочется выше. Даже когда ты побеждаешь – тебе всегда хочется быть еще, еще и еще сильнее. Поэтому я доволен пока тем, что у меня есть.

По крайней мере, на следующий или на пару следующих сезонов у вас уже есть какое-то представление?

Нет, я уже сказал, что сейчас задача – добежать сезон. И после этого можно принимать какие-то решения. Я уже не настолько молод – 34 года. И, честно скажу, каждую тренировку мне дается уже намного тяжелее, чем тогда, когда мне было 25 или 22 года. И жить уже 15 лет в этом темпе, конечно, что тяжело. Но, возможно, я еще не все сказал. Но буду принимать решение по завершении сезона.

Напомним, что Украина осталась без медалей на ОИ-2026.