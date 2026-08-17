Олимпийская чемпионка 2026 года, итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, почему решила возобновить подготовку к сезону-2026/2027 в составе национальной сборной, отказавшись от индивидуальных тренировок.

Итальянка призналась, что сохраняет высокую мотивацию и стремится продолжить победную серию, а возвращение в команду помогло ей снять психологическое напряжение. Слова приводит Biathlon Azzurro.

Я все еще здесь, потому что думаю, что могу что-то дать биатлону и себе. Мотивация все еще есть. Мне все еще нравится побеждать, на самом деле, мне больше всего нравится побеждать! Хочу попробовать получить удовольствие, делая то, что я умею делать. И, очевидно, мне не нравится занимать второе место, поэтому буду продолжать стараться.

В прошлом году у меня была другая программа, и я тренировалась сама. Были определенно положительные стороны, но также и некоторые отрицательные. Одним из них было всегда быть одной. Возвращение в группу стало для меня положительным решением — я чувствую, что у меня больше нет всей ноши на плечах. В то же время я не чувствую себя иначе, чем другие. Я чувствую себя частью группы, и это действительно круто.