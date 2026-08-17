Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) поделилась впечатлениями от победы над американкой Софией Кенин (WTA 115) во втором круге турнира категории WTA 1000 в Цинциннати.

Украинская теннисистка призналась, что матч оказался чрезвычайно сложным из-за тяжелой погоды и агрессивной игры соперницы. Слова ВТУ.

Было очень ветрено, очень-очень жарко и очень влажно, так что сегодня мы ощутили весь спектр условий. К тому же я уступила Софии в прошлом году, а сегодня она играла действительно хорошо, так что, помимо погодных условий, было непросто и из-за самой игры.

Прежде всего, все зависит от того, с кем я играю. Мне кажется, что сегодня она в значительной степени диктовала ход розыгрышей. Она играет очень агрессивно, посылает плоские и очень глубокие мячи, так что было трудно. Мне казалось, что я, наоборот, постоянно пыталась затянуть розыгрыши, заставить её больше бегать и усложнить ей жизнь. Из-за сильной жары мяч летел намного быстрее, чем я ожидала, что явно не облегчало задачу.