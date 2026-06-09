Денис Седашов

В тренерском штабе женской национальной сборной Украины по биатлону произошло кадровое усиление. К команде присоединился 36-летний финский специалист Вилле Маунуксела, о чем сообщили в Федерации биатлона Украины.

Маунуксела имеет многолетний опыт работы в лыжных гонках. Наиболее заметным этапом его карьеры до этого времени была должность главного тренера женской сборной Финляндии по лыжным гонкам, которую он занимал в 2023–2025 годах.

В составе украинской сборной финский специалист будет работать совместно с главным тренером женской команды Оксаной Хвостенко. Новый наставник будет координировать подготовку биатлонисток в вопросах лыжного хода, функциональных нагрузок и восстановления.

Семенов — о целях сборной Украины на новый сезон: «Для меня главное, чтобы все смогли сделать шаг вперед».