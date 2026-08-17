Дорсман, Даньчак и Миленко. Женская сборная Украины по волейболу объявила состав на Евро-2026.
Сине-желтые начнут выступления на еврофоруме 21 августа
Тренерский штаб женской сборной Украины по волейболу определился с окончательной заявкой команды на чемпионат Европы-2026. В итоговый список вошли 14 волейболисток.
Состав женской сборной Украины на Евро-2026:
Пасующие: Дарья Шаргородская (Virtus Le Cannet, Франция), Станислава Парфёнова (Буковинка);
Диагональные: Виктория Данчак (ИБК Альтос, Южная Корея), Анна Артюшук (Бешикташ, Турция);
Доигровщицы: Александра Миленко (Динамо, Румыния), Юлия Дымар (Берел, Казахстан), Валерия Нудьга (Меринос, Турция), Андриана Павлик (Ополе, Польша);
Центральные блокирующие: Светлана Дорсман (Хьюстон, США), Ульяна Котар (Девелопрес, Польша), Диана Мелюшкина (Торей Арроус, Япония), Кима Жаркова (Балта);
Либеро: Арина Бойко (DH Volley, Азербайджан), Алика Луценко (Мелец, Польша).
Сборная Украины начнет выступления на еврофоруме 21 августа матчем против Болгарии. На групповом этапе сине-желтые также сыграют против Греции, Австрии, Чехии и Сербии.
Мужская сборная Украины по волейболу объявила состав на сбор перед ЧЕ-2026.