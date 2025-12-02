Борьба за глобусы начинается: сегодня состоится первая личная гонка нового биатлонного сезона
Анонсируем женскую индивидуальную гонку в Эстерсунде
около 8 часов назад
Сегодня, 2 декабря, женской индивидуальной гонкой продолжится первый этап Кубка мира по биатлону 2025/26 в шведском Эстерсунде. Предлагаем вам анонс первого личного старта нового сезона.
Тяжелый старт нашей сборной
В последние выходные ноября прошли эстафеты, классические и смешанные, и Украина в них, к сожалению, не порадовала. Новая кампания началась для нашей команды с 15 места в женской эстафете, которое заняли сестры Дмитренко, Елена Городная и Александра Меркушина.
Значительно лучше проявили себя мужчины в составе Артема Тищенко, Виталия Мандзина, Богдана Цимбала и Дмитрия Пидручного. Несмотря на три круга штрафа, наша команда сумела попасть в топ-10, став девятой.
А вот в смешанных эстафетах всё пошло совсем не так. В сингл-миксте Антон Дудченко и Александра Меркушина стали 12-ми, а в классической Богдан Цимбал, Богдан Борковский, Анастасия Меркушина и Елена Городная заняли 18 позицию, и такой результат стал худшим в истории показателем Украины в этой дисциплине.
Кто представит Украину?
В первой личной гонке сезона за нашу команду выступят 5 биатлонисток: Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина и Дарина Чалик.
Состав - молодой и интересный. Для Валерии Дмитренко эта индивидуалка станет дебютным личным стартом на уровне Кубка мира, Чалик впервые в карьере примет участие именно в индивидуальной гонке КМ, Дмитренко во второй раз выступит в этой дисциплине на трассе Эстерсунда, и только Анастасию Меркушину можно считать относительно опытным бойцом.
Будем откровенны, рассчитывать на какие-то очень высокие результаты в этой гонке будет трудно, однако минимальная надежда на сюрприз всё-таки есть. Именно в индивидуалках прошлого сезона хорошо проявила себя Кристина Дмитренко, заняв 27 место в зачёте этой дисциплины, а на этапе в Ленцерхайде вообще стала 11-й. Так что, будем верить в чудеса, потому что без этой веры болеть за сборную Украины точно будет не так интересно.
Как начнут сезон фаворитки?
Конечно, помимо украинок, ждём также на старт в новом сезоне сильнейших биатлонисток мира. На свой первый личный старт сезона выйдет и обладательница Большого хрустального глобуса Франциска Пройс, и её главная конкурентка прошлого сезона Лу Жанмоно, которая в предыдущей кампании стала лучшей в этой дисциплине, и с которой у Пройс возникла просто невероятно эпичная борьба за победу в общем зачёте. Словом, не пропустите, должно быть интересно.
Этап КС продолжается
На следующий день после женской индивидуальной гонки, 3 декабря, состоится мужская индивидуалка. А завершат программу стартового этапа нового сезона спринты, которые пройдут 5 и 6 декабря, а также гонки преследования, запланированные на 7 число.
02.12.2025 - 16:30 - Индивидуальная гонка 15 км, женщины
03.12.2025 - 16:30 - Индивидуальная гонка 20 км, мужчины
05.12.2025 - 17:00 - Спринт 7.5 км, женщины
06.12.2025 - 17:30 - Спринт 10 км, мужчины
07.12.2025 - 14:15 - Гонка преследования 10 км, женщины
07.12.2025 - 16:15 - Гонка преследования 12.5 км, мужчины
