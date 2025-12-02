Михаил Цирюк

Сегодня, 2 декабря, женской индивидуальной гонкой продолжится первый этап Кубка мира по биатлону 2025/26 в шведском Эстерсунде. Предлагаем вам анонс первого личного старта нового сезона.

Тяжелый старт нашей сборной

В последние выходные ноября прошли эстафеты, классические и смешанные, и Украина в них, к сожалению, не порадовала. Новая кампания началась для нашей команды с 15 места в женской эстафете, которое заняли сестры Дмитренко, Елена Городная и Александра Меркушина.

Значительно лучше проявили себя мужчины в составе Артема Тищенко, Виталия Мандзина, Богдана Цимбала и Дмитрия Пидручного. Несмотря на три круга штрафа, наша команда сумела попасть в топ-10, став девятой.

А вот в смешанных эстафетах всё пошло совсем не так. В сингл-миксте Антон Дудченко и Александра Меркушина стали 12-ми, а в классической Богдан Цимбал, Богдан Борковский, Анастасия Меркушина и Елена Городная заняли 18 позицию, и такой результат стал худшим в истории показателем Украины в этой дисциплине.

Кто представит Украину?

В первой личной гонке сезона за нашу команду выступят 5 биатлонисток: Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина и Дарина Чалик.

Состав - молодой и интересный. Для Валерии Дмитренко эта индивидуалка станет дебютным личным стартом на уровне Кубка мира, Чалик впервые в карьере примет участие именно в индивидуальной гонке КМ, Дмитренко во второй раз выступит в этой дисциплине на трассе Эстерсунда, и только Анастасию Меркушину можно считать относительно опытным бойцом.

Будем откровенны, рассчитывать на какие-то очень высокие результаты в этой гонке будет трудно, однако минимальная надежда на сюрприз всё-таки есть. Именно в индивидуалках прошлого сезона хорошо проявила себя Кристина Дмитренко, заняв 27 место в зачёте этой дисциплины, а на этапе в Ленцерхайде вообще стала 11-й. Так что, будем верить в чудеса, потому что без этой веры болеть за сборную Украины точно будет не так интересно.

Как начнут сезон фаворитки?

Конечно, помимо украинок, ждём также на старт в новом сезоне сильнейших биатлонисток мира. На свой первый личный старт сезона выйдет и обладательница Большого хрустального глобуса Франциска Пройс, и её главная конкурентка прошлого сезона Лу Жанмоно, которая в предыдущей кампании стала лучшей в этой дисциплине, и с которой у Пройс возникла просто невероятно эпичная борьба за победу в общем зачёте. Словом, не пропустите, должно быть интересно.

Этап КС продолжается

На следующий день после женской индивидуальной гонки, 3 декабря, состоится мужская индивидуалка. А завершат программу стартового этапа нового сезона спринты, которые пройдут 5 и 6 декабря, а также гонки преследования, запланированные на 7 число.

02.12.2025 - 16:30 - Индивидуальная гонка 15 км, женщины

03.12.2025 - 16:30 - Индивидуальная гонка 20 км, мужчины

05.12.2025 - 17:00 - Спринт 7.5 км, женщины

06.12.2025 - 17:30 - Спринт 10 км, мужчины

07.12.2025 - 14:15 - Гонка преследования 10 км, женщины

07.12.2025 - 16:15 - Гонка преследования 12.5 км, мужчины

В материале использованы фото Getty images, IBU