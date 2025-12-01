Олег Гончар

Шеллі Фінкель, менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО), отреагировал на желание объединенного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО) провести бой с его клиентом, передает Sky Sports.

По словам Финкеля, Усик является великим чемпионом, который входит в планы Уайлдера на 2026 год, если поступит правильное предложение.

Уайлдер в июне победил Тайрелла Херндона техническим нокаутом в седьмом раунде, но имеет четыре поражения в последних шести поединках.

Напомним, ранее Усик был признан лучшим боксером года по версии WBC.