Биатлонист сборной Украины Богдан Борковский в интервью Суспильне Спорт высказался о подготовке к сезону-2025/26:

Я уже второй год в команде, для меня это (сборы с основой) – это уже привычно. Считаю, что мы плодотворно поработали на всех сборах, никто в общем не выпадал, все были здоровы, работа выполнялась на 100%. У нас ничего не изменилось, поэтому, думаю, сборы прошли на самом высоком уровне.

Какие задачи на сезон ставит тренер? Как всегда: представлять нашу Украину, показывать как можно более высокие результаты. В каждом виде спорта это самое важное. Чем выше – тем лучше.

Каждый из нас может попасть на Олимпиаду, это зависит только от нас самих, спортсменов. Тренеры дают нагрузку, мы выполняем. Кто будет лучшим – тот и поедет.

Дальше мы едем домой, немного отдохнем, побудем с семьей, потому что впереди зимний сезон и никто не будет возвращаться в Украину. Это прямо до весны, очень долгий период будет и подготовительный, и соревновательный. Важно сейчас побыть дома, набраться мотивации и дальше отправляться на сбор.