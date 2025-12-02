Сборная Украины объявила состав на мужскую индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира в Эстерсунде
Команда будет выступать в полном составе из пяти биатлонистов
около 11 часов назад
Фото: Getty Images
Сборная Украины по биатлону объявила состав на мужскую индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Команда выставила полный состав из пяти спортсменов. Сообщает Суспільне Спорт.
В заявку вошли:
Артем Тищенко (стартовый номер 3)
Богдан Цымбал (23)
Дмитрий Пидручный (28)
Виталий Мандзин (41)
Антон Дудченко (79)
Кристина Дмитренко — лучшая среди украинок в индивидуальной гонке в Эстерсунде.
