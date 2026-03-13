Дмитренко — лучшая среди украинок в спринте на этапе Кубка мира в Отепяа
Победу одержала француженка Жюлья Симон
около 3 часов назад
Украинская биатлонистка Христина Дмитренко показала лучший результат среди украинок в женском спринте на восьмом этапе Кубка мира сезона-2025/26, который проходит в эстонском Отепя.
Дмитренко допустила одну ошибку на огневом рубеже во время стрельбы стоя и финишировала на 57-й позиции.
Другие представительницы Украины выступили вне пределов топ-60: Дарина Чалик заняла 62-е место, Елена Городная стала 86-й, Анастасия Меркушина финишировала 90-й, а Юлия Джима замкнула первую сотню — 99-й.
Победу в спринте одержала француженка Жюлья Симон. Второе место с отставанием менее чем в три секунды заняла итальянка Лиза Виттоцци, а бронзовую награду завоевала еще одна француженка Лу Жанмонно.
Кубок мира по биатлону. Результаты женского спринта (Отепя)
1. Жюлья Симон (Франция, 0+0) 21:29.5
2. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +2.9
3. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) +22.9
...
57. Христина Дмитренко (Украина, 0+1) +2:28.6
62. Дарина Чалик (Украина, 0+2) +2:40.4
86. Елена Городная (Украина, 0+2) +3:52.2
90. Анастасия Меркушина (Украина, 2+2) +4:02.0
99. Юлия Джима (Украина, 3+1) +5:02.5
