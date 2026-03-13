Калинина вышла в полуфинал турнира в Анталии
Украинка в четвертьфинале победила нейтральную соперницу Алину Чараеву
около 3 часов назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (189 WTA) вышла в полуфинал грунтового турнира серии WTA 125 в Анталии.
В четвертьфинальном поединке украинка в двух сетах обыграла «нейтральную» алину чараеву (137 WTA). Матч длился 1 час 55 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3.
Калинина сделала по одному брейку в каждом из сетов, а также отыграла все четыре брейк-пойнта соперницы.
В полуфинале турнира украинская теннисистка сыграет против польки Катыжины Кавы (146 WTA).
