Пидручний показал лучший результат среди украинцев в спринте в Отепяе
Дмитрий и Виталий Мандзины пробились в гонку преследования по результатам спринта
14 минут назад
Украинец Дмитрий Пидручный показал лучший результат среди представителей Украины в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира сезона-2025/26, проходящем в эстонском Отепя.
Биатлонист допустил одну ошибку на огневых рубежах и с одним штрафным кругом финишировал на 25-й позиции.
Всего в гонке приняли участие пять украинских биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Богдан Цимбал и Артем Тищенко.
Кроме Пидручного, в гонку преследования также пробился Мандзин — он с одним промахом занял 33-е место.
Победу в спринте одержал норвежец Стурла Легрейд. Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен, а третье место занял немец Филипп Наврат.
Кубок мира по биатлону. Результаты мужского спринта. Отепя
1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) 23:28.5
2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) +10.7
3. Филипп Наврат (Германия, 0+0) +17.8
...
25. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0) +1:37.0
33. Виталий Мандзин (Украина, 0+1) +1:43.5
75. Богдан Цимбал (Украина, 0+0) +3:13.0
76. Богдан Борковский (Украина, 1+2) +3:14.0
91. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +3:56.9
Этап в Отепя продолжится в пятницу, 13 марта, женским спринтом.
