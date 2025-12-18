Дмитренко с идеальной стрельбой финишировала в топ-20 спринта Кубка мира в Анси
Кристина и Чалик пробились до гонки преследования
около 16 часов назад
Во французском Анси женским спринтом начался этап Кубка мира-2025/26 по биатлону.
Лучшей среди украинок стала Кристина Дмитренко, которая безошибочно отработала на стрельбище и проиграла победительнице Ханне Эберг чуть больше минуты. Еще одной представительницей Украины в гонке преследования станет Дарина Чалик, которая с одной ошибкой отстала от шведки почти на 2 минуты.
Кубок мира. Анси, Франция. Женщины. Спринт
1. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) 19:24.9
2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) +3.3
3. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +11.4
...
22. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:05.2
49. Дарина Чалик (Украина, 1+0) +1:50.9
64. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +2:19.8
67. Александра Меркушина (Украина, 1+1) +2:22.3
96. Лилия Стеблина (Украина, 2+2) +4:10.3
