Кристина Дмитренко финишировала 34-й в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Победу в гонке одержала итальянка Лиза Виттоцци
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Украинская биатлонистка Христина Дмитренко заняла 34-е место в спринтерской гонке второго этапа Кубка мира-2025/26 в австрийском Хохфильцене.
В персьюте Дмитренко допустила одну ошибку на огневом рубеже.
Победу в гонке одержала итальянка Лиза Виттоцци, второе место заняла шведка Анна Магнуссон, а третье — норвежка Марен Киркейде.
Кубок мира по биатлону (Хохфильцен). Женщины. Гонка преследования
1. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) 28:31.5
2. Анна Магнуссон (Швеция, 0+0+1+0) +11.4
3. Марен Киркейде (Норвегия, 1+1+1+0) +39.5
...
34. Христина Дмитренко (Украина, 0+0+0+1) +2:19.9
