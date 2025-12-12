Кристина Дмитренко показала лучший результат среди украинок в спринте в Хохфильцене
В гонке победила Лу Жанмонно из Франции
около 2 часов назад
В австрийском Хохфильцене прошел женский спринт в рамках второго этапа Кубка мира-2025/26 по биатлону.
Христина Дмитренко финишировала на 36-м месте, вошла в зачетную зону и стала единственной украинкой, которая квалифицировалась в гонку преследования.
Вместе с ней Украину представляли Анастасия и Александра Меркушины, Дарина Чалик и Лилия Стеблина.
Победу в гонке одержала француженка Лу Жанмонно. Второе место заняла норвежка Марен Киркейді, а третьей стала шведка Анна Магнуссон.
Кубок мира. Хохфильцен, Австрия. Женщины. Спринт
1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) 19:59.4
2. Марен Киркейде (Норвегия, 0+1) +15.3
3. Анна Магнуссон (Швеция, 0+0) +16.1
...
36. Христина Дмитренко (Украина, 0+1) +1:34.1
69. Александра Меркушина (Украина, 1+1) +2:34.9
71. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0) +2:37.3
94. Дарина Чалик (Украина, 2+3) +3:47.0
97. Лилия Стеблина (Украина, 3+1) +3:56.4
Мандзин стал лучшим среди украинцев в спринте Кубка мира в Хохфильцене.