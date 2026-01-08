Дмитренко стала лучшей среди украинок в спринте этапа Кубка мира в немецком Оберхофе
Дебютная гонка Джимми завершилась неудачно
около 1 часа назад
В немецком Оберхофе состоялся женский спринт в рамках этапа Кубка мира по биатлону.
Лучшей среди украинок стала Христина Дмитренко, которая отработала на стрельбище без ошибок, но проиграла победительнице гонки Ханне Эберг почти 2 минуты. Дебютная гонка Юлии Джимы в сезоне 2025/26 прошла не лучшим образом – биатлонистка финишировала с 82-м временем.
Кубок мира. Германия, Оберхоф. Женщины. Спринт
1. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) 22:00.6
2. Суви Минккинен (Финляндия, 0+0) +21.1
3. Жюлия Симон (Франция, 0+0) +23.6
...
33. Христина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:53.8
59. Александра Меркушина (Украина, 0+2) +2:26.5
60. Дарина Чалик (Украина, 1+1) +2:27.6
78. Елена Городная (Украина, 1+1) +3:05.0
82. Юлия Джима (Украина, 0+1) +3:46.2