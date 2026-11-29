«Этот конфликт исчерпан»: Александра Меркушина — о примирении с тренером сборной Украины
Биатлонистка публично извинилась перед тренером
Фото: Дмитрий Евенко
Украинская биатлонистка Александра Меркушина заявила, что конфликт с тренером национальной команды Оксаной Хвостенко урегулирован. Слова приводит Суспільне Спорт.
Я думаю, мы зарыли топор. Всё, этот конфликт исчерпан, и он абсолютно не имеет смысла. Я снова извиняюсь за то, что так получилось. Это было некрасиво с моей стороны, но дальше будем работать над тем, чтобы была "мирожвачка".
Александра Меркушина без промахов финишировала в топ-20 спринта на Кубке мира в Контиолахти.
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