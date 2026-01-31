Денис Седашов

Украинская биатлонистка Валерия Дмитренко заняла 13-е место в женской гонке преследования на чемпионате Европы-2026 в норвежском Шушёне.

Дмитренко стартовала 15-й по итогам спринта и допустила две ошибки на огневых рубежах. Анастасия Меркушина, начинавшая персьют с 26-й позиции, и Лилия Стеблина (27-й стартовый номер) завершили гонку вне топ-20.

Все три места на пьедестале почёта завоевали спортсменки из Франции. Чемпионкой Европы стала Жилон Гигонна, серебряную награду получила Селья Енафф, а бронзовой призёркой стала Софи Шово.

Чемпионат Европы по биатлону. Результаты женской гонки преследования

1. Жилон Гигонна (Франция, 0+0+0+1) 32:07.5

2. Селья Енафф (Франция, 0+0+1+1) +30.6

3. Софи Шово (Франция, 2+0+1+0) +38.9

...

13. Валерия Дмитренко (Украина, 1+1+0+0) +3:10.0

22. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+2+1) +4:07.6

40. Лилия Стеблина (Украина, 1+0+1+3) +5:47.0

В воскресенье, 1 февраля, чемпионат Европы подойдёт к завершению — соревновательную программу континентального первенства закроют мужская и женская эстафеты.

