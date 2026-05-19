Денис Седашов

Сборные Украины по биатлону в конце мая начинают подготовку к новому сезону-2026/2027. Мужская команда уже прошла обязательное медицинское обследование в Сходнице, а с сегодняшнего дня, 19 мая, стартует первый полноценный учебно-тренировочный сбор в Сянках.

Как отметил старший тренер мужской сборной Сергей Семенов, работа над физической формой началась еще задолго до официального сбора. В конце апреля биатлонисты получили индивидуальные планы подготовки и поддерживали кондиции самостоятельно — дома или на выездных сборах. Слова приводит biathlon.org.ua.

Тренер положительно оценил состояние подопечных перед началом интенсивных тренировок:

Все готовы к нагрузкам, и мы сможем скоро увеличивать объем работы. Я не хотел бы говорить пока о каких-то конкретных местах, результатах, подиумах и прочем. Считаю, что команда сильная, способна на многое. Потенциал у ребят очень хороший. Для меня главное, чтобы все смогли сделать шаг вперед. Сергей Семенов

