ИБУ увеличил призовой фонд Кубка мира по биатлону
За перемогу тепер спортсмены получат 20 тысяч евро
около 2 часов назад
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил об увеличении призового фонда гонок на этапах Кубка мира.
Теперь победители каждой гонки будут получать €20 тыс. — на €5 тыс. больше, чем ранее, говорится в пресс-релизе организации.
Призовые также вырастут пропорционально для спортсменов, которые попадут на пьедестал, а также для тридцатки лучших в каждой гонке.
Общий призовой фонд одной гонки составит €130 тыс. (ранее — €101 тыс.).
Изменения вступят в силу уже с первой гонки сезона, которая пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 29 ноября по 8 декабря.
