Денис Седашов

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил об увеличении призового фонда гонок на этапах Кубка мира.

Теперь победители каждой гонки будут получать €20 тыс. — на €5 тыс. больше, чем ранее, говорится в пресс-релизе организации.

Призовые также вырастут пропорционально для спортсменов, которые попадут на пьедестал, а также для тридцатки лучших в каждой гонке.

Общий призовой фонд одной гонки составит €130 тыс. (ранее — €101 тыс.).

Изменения вступят в силу уже с первой гонки сезона, которая пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 29 ноября по 8 декабря.

Фуркад ввел нововведения в тренировках французских биатлонистов для подготовки к ОИ-2026.