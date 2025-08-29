Владимир Кириченко

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал пункт в регламенте IBU о неучастии нейтральных биатлонистов с русскими и белорусскими паспортами на Олимпийских играх-2026.

Его слова приводит российское пропагандистское медиа МАТЧ ТВ.

Когда появилось правило о том, что нейтральные атлеты не смогут участвовать в Олимпиаде, и означает ли это, что участие россиян и белорусов в Играх в Италии исключено?

«Это правило существовало всегда: нет ни одного члена IBU, который бы назывался «нейтральным спортсменом». Спортсмены из России и Беларуси могут участвовать в соревнованиях, если их национальные федерации не отстранены. Для снятия отстранения необходимо выполнить критерии, установленные конгрессом IBU. До середины января каждая национальная федерация может получить до двух wild card».

Напомним, IBU подтвердил, что спортсмены из России и Беларуси не смогут принять участие в отборе на зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо.