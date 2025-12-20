В ночь с 19 на 20 декабря 2025 года в американском Майами состоялось большое боксерское шоу. В главном поединке сошлись американский шоумен Джейк Пол (12–1, 7 KO) и экс-чемпион мира Энтони Джошуа (28–4, 25 KO). Бой проходил в формате восьмираундового поединка в супертяжелом весе.

С первых минут Джошуа продемонстрировал преимущество в классе, регулярно находя цель правой рукой уже в стартовом раунде.

В третьем и четвертом раундах британец полностью контролировал ход боя. В конце четвертого раунда Джейк Пол оказался на канвасе, однако рефери не зафиксировал нокдаун и сделал замечание обоим боксерам.

Пятый раунд стал переломным – Пол дважды побывал в нокдауне и с трудом выдержал серию мощных ударов. В шестом раунде Джошуа оформил третий нокдаун и завершил поединок чистым нокаутом.

Энтони Джошуа (Великобритания) – Джейк Пол (США) KO, 6-й раунд (6/8)