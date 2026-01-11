Денис Седашов

В Оберхофе состоялся женский пасьют в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2025/26.

Лучшей среди украинок стала Кристина Дмитренко: стартовав 33-й по итогам спринта, она с двумя промахами финишировала на 35-й позиции.

Также Украину в гонке представляла Дарина Чалик, которая начала пасьют 60-й. В то время как Александра Меркушина, которая должна была стартовать 59-й, снялась с гонки еще до ее начала.

Победу уверенно одержала шведка Эльвира Эберг, которая стартовала первой и удержала лидерство до финиша. Второе место заняла Суви Минккинен, проигравшая победительнице 16,6 секунды, а третий результат показала еще одна представительница Швеции — Ханна Эберг.

Этап Кубка мира по биатлону (Оберхоф). Результат женской гонки преследования

1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) 31:38.5

2. Суви Минккинен (Финляндия, 0+1+0+0) +16.6

3. Ханна Эберг (Швеция, 1+0+1+0) +1:04.5

…

35. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+1+0) +3:57.6

56. Дарина Чалик (Украина, 0+3+1+1) +6:39.7

