Христина Дмитренко — 35-я в гонке преследования на этапе Кубка мира в Обергофе
Победу одержала шведка Эльвира Эберг
около 11 часов назад
В Оберхофе состоялся женский пасьют в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2025/26.
Лучшей среди украинок стала Кристина Дмитренко: стартовав 33-й по итогам спринта, она с двумя промахами финишировала на 35-й позиции.
Также Украину в гонке представляла Дарина Чалик, которая начала пасьют 60-й. В то время как Александра Меркушина, которая должна была стартовать 59-й, снялась с гонки еще до ее начала.
Победу уверенно одержала шведка Эльвира Эберг, которая стартовала первой и удержала лидерство до финиша. Второе место заняла Суви Минккинен, проигравшая победительнице 16,6 секунды, а третий результат показала еще одна представительница Швеции — Ханна Эберг.
Этап Кубка мира по биатлону (Оберхоф). Результат женской гонки преследования
1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) 31:38.5
2. Суви Минккинен (Финляндия, 0+1+0+0) +16.6
3. Ханна Эберг (Швеция, 1+0+1+0) +1:04.5
…
35. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+1+0) +3:57.6
56. Дарина Чалик (Украина, 0+3+1+1) +6:39.7
