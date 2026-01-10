Пидручный: «Это была классная гонка преследования»
Украинец финишировал седьмым на этапе Кубка мира в Оберхофе
1 день назад
Фото: Дмитро Євенко
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал в социальных сетях своё выступление в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе, где он финишировал седьмым.
Это была классная гонка преследования — стартовал 41-м и финишировал седьмым. Наконец могу сказать, что гонка удалась. Рад, что в таких сложных погодных условиях допустил лишь одну ошибку, а хороший ход позволил отыграть сразу 34 позиции. Продолжаю двигаться в правильном направлении.
